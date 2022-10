Mergulhadora escapa de ataque de tubarão no Havaí; veja vídeo

A bióloga marinha norte-americana Ocean Ramsey escapou por pouco de ser mordida por um tubarão, nessa terça-feira (25), ao tentar entrar no mar na costa de Haleiwa, Havaí. A mergulhadora gravou o episódio em que foi surpreendida pelo animal quando se preparava para jogar-se na água.

VEJA ATAQUE

Nas imagens, é possível observar o momento em que a mulher está na escada da embarcação, se preparando para mergulhar, nos arredores da ilha de Oahu. No entanto, ao curvar o corpo sobre a água, ela avista o tubarão-tigre vindo na direção dela. A espécie é considerada uma das mais perigosas do mundo.

O animal avança contra Ocean, que recua a tempo e recolhe as pernas rapidamente. No entanto, a boca dele ainda chega a encostar em um dos pés de pato usado pela bióloga.

Nas redes sociais, a mergulhadora disse que ficou "mais rindo do que assustada". Ela também explicou que se tratava de um tubarão fêmea. "Infelizmente ela está muito magra, possivelmente acabou de ter um filhote", finalizou.

Ocean é autora do livro "O que você deve saber sobre tubarões" e realiza um trabalho de conscientização focado em ajudar as pessoas a enxergarem esse seres positivamente, atuando ativamente através de fotos, de filmes, das mídias sociais e de livros voltados para a proteção dos cações.

