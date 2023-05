Rússia acusa Ucrânia de tentar matar Putin com ataque de drones em residência; veja vídeo

Conforme informado por autoridades russas, na manhã desta quarta-feira (3), a residência de Vladimir Putin teria sido atacada por dois drones, enviados pela Ucrânia, durante a noite. Os equipamentos teriam sido derrubados pelos serviços de segurança do país, e Putin não se feriu.

Em pronunciamento, o governo da Rússia afirmou ter interceptado os drones com o auxílio de um sistema de radar. Com a queda dos equipamentos, diversos destroços acabaram espalhados pelo terreno do Kremlin, complexo presidencial russo.

Ainda no comunicado, as autoridades classificaram o ato como um “ataque terrorista planejado”, uma “tentativa contra o presidente” e afirmaram que o incidente não deixou nenhum ferido ou causou qualquer dano.

Nas redes sociais, dezenas de imagens mostram fumaça saindo das dependências presidenciais, incluindo focos de incêndio em construções do Kremlin. Em uma das filmagens, é possível ver um drone aproximando-se do prédio, e explodindo em seguida.

Após o suposto ataque, a prefeitura de Moscou, onde o complexo presidencial fica localizado, proibiu voos de drones na cidade.

O QUE DIZ O GOVERNO DA UCRÂNIA

Conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak negou que o governo da Ucrânia tenha envolvimento com o suposto ataque: “A Ucrânia não tem nada a ver com os ataques com drones contra o Kremlin [...] A Ucrânia não ataca o Kremlin porque, para começar, isto não resolve nenhum problema militar”.