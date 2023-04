China deixa de ser o país mais populoso pela 1ª vez em séculos; Índia agora é a maior nação do mundo

A Índia agora é o país mais populoso do mundo, conforme projeção da Organização das Nações Unidas (ONU). O país ultrapassou a China em quantidade de habitantes, desbancando a nação pela primeira vez em séculos.

A data exata dessa mudança no ranking de países mais populosos não foi informada, mas a ONU confirmou que isso aconteceu em "algum momento" deste mês de abril. As informações são do g1.

Em números, a Índia tem 1,428 bilhão de habitantes e a China tem 1,425 bilhão. O resultado é inédito: desde 1950, quando a ONU começou a contabilizar os tamanhos as populações do país do mundo, a China sempre foi a nação mais populosa do planeta.

Fato é que a China provavelmente já era o país mais populoso por centenas de anos antes. Estima-se que em 1750 havia 225 milhões de chineses, o que a tornava a mais numerosa do globo naquele ano.

O que aconteceu

Fatos e análises tentam explicar o fenômeno. A China tem uma população envelhecida e com crescimento estagnado. Nos anos 1980, a nação instaurou a política do filho único. Um dos resultados foi a estagnação do crescimento, mesmo depois do fim dessa política.

Agora a população chinesa está prestes a encolher. As projeções apontam que em 2050 a população chinesa vai ser 8% menor do que a atual.

Legenda: Índia tem população muito mais jovem, taxa de fertilidade mais alta e queda na mortalidade infantil nas últimas três décadas Foto: Divulgação

A Índia, por sua vez, tem uma população muito mais jovem, uma taxa de fertilidade mais alta e uma queda na mortalidade infantil nas últimas três décadas.

Também tem mais bebês nascidos a cada ano do que em qualquer outro país, enquanto na China há mais mortes a cada ano do que nascimentos.

A população indiana deve continuar crescendo, atinginfo o pico em 2064, com 1,7 bilhão de pessoas — cerca de 50% maior que a população projetada da China.

Legenda: China tem população envelhecida e com crescimento estagnado; nos anos 1980, a nação instaurou a política do filho único Foto: Divulgação

Existem outras variáveis. Na Índia, a força de trabalho é crescente, e o crescimento populacional estimula a atividade econômica. Na China, o número de adultos em idade produtiva, capazes de sustentar uma população, está envelhecendo.

Quando um país tem baixo nível de fertilidade, é difícil recuperar o crescimento populacional, mesmo com mudanças na política do governo para incentivar mais nascimentos.

Como é feita a contagem dos números

A base dos números são os censos, ou contagens de pessoas, que, na teoria, acontecem a cada década.

O último censo da China foi em 2020. Os demógrafos usaram registros de nascimento e óbito, juntamente com outros dados administrativos, para calcular como a população cresceu desde então.

O último censo da Índia foi em 2011. O censo programado para 2021 foi adiado pela pandemia de Covid-19.