Relembre o que aconteceu no 11 de setembro nos EUA, há 22 anos, e como isso mudou o mundo

Além do Afeganistão, os EUA realizaram ações da operação em outros lugares do mundo, onde capturaram diversos acusados de terrorismo e os prenderam na prisão localizada na base militar de Guantánamo , na Ilha de Cuba. Situada fora das fronteiras norte-americanas, a prisão não se submete às leis de país algum, ficando os prisioneiros sujeitos às regras e julgamentos apenas do exército dos Estados Unidos. Medidas duramente criticadas por americanos e estrangeiros, pois não garantem direitos mínimos de defesa aos prisioneiros.

No lugar do World Trade Center foi erguido o Memorial do 11 de Setembro, inaugurado no aniversário de 10 anos da tragédia, em 2011. Ele está localizado no lado oeste do antigo complexo empresarial, onde antes ficavam as Torres Gêmeas.

Legenda: Os nomes das pessoas que morreram nos ataques de 11 de setembro estão gravados em bronze nas bordas das piscinas Foto: AFP

O Memorial Plaza circunda dois enormes espelhos d'água situados nas pegadas das Torres Norte e Sul. As piscinas da obra possuem cachoeiras de mais de nove metros de queda — as maiores já feitas pelo homem na América do Norte. A água cai em espelhos d'água, desaparecendo nos vazios centrais.

