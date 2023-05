Rei Charles III muda regra antiga a pedido do neto; saiba motivo

O príncipe George, de 9 anos, filho de William e Kate Middleton, e neto do rei Charles III, conseguiu convencer o avô a mudar uma tradição secular na cerimônia de coroação, que aconteceu em 6 de maio, por medo de sofrer bullying na escola.

Segundo o site The Mirror, o menino pediu a Charles para não usar o tradicional traje dos pajens de honra, com meias-calças brancas e bermudas até o joelho.

O rei cedeu ao pedido do neto, e as vestimentas tradicionais foram substituídas por calças compridas. Dessa forma, George pôde cumprir seu papel na coroação de forma tranquila, ajudando a carregar as vestes reais na Abadia de Westminster.

Coroação

A coroação do rei Charles III aconteceu em Londres, quase oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, a mais longeva da história britânica.

Aos 74 anos, Charles assumiu a função em um momento delicado, com a família real envolvida em uma série de polêmicas.