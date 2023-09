Quem é Mihály Csikszentmihályi, psicólogo homenageado pelo Google nesta sexta (29)

O Doodle do Google celebra, nesta sexta-feira (29), o aniversário do psicólogo húngaro-americano Mihály Csíkszentmihályi, apontado como um dos principais pesquisadores mundiais da psicologia positiva — vertente que estuda as condições e processos que contribuem para a prosperidade dos indivíduos.

Ele também foi o autor do termo "fluxo" (ou "flow", em inglês), estado de espírito alcançado quando alguém fica completamente imerso em uma atividade, gerando sensação de bem-estar, e caracterizado por foco, prazer e realização.

O profissional morreu outubro de 2021, aos 87 anos, em casa, na cidade de Claremont, Califórnia (EUA), após parada cardíaca, conforme o jornal The New York Times. Ele completaria 89 anos neste dia 29 de setembro.

A homenagem da plataforma ao profissional da saúde mental está disponível no buscador acessado pelos usuários do Brasil, dos Estados Unidos, da Islândia, da Irlanda, do Reino Unido, da Alemanha, da Áustria, de Porto Rico e da Hungria.

Veja também

Quem é Mihály Csikszentmihályi?

Nascido em 1934 em Fiume, então Itália Imperial, em uma família humilde, ele enfrentou diversas dificuldades financeira devido à crise econômica provocada pela Segunda Guerra Mundial.

Devido às condições precárias, Csíkszentmihályi abandonou a escola para sustentar a família. Por presenciar o sofrimento durante o período do confronto global, decidiu dedicar sua vida a entender a ciência da felicidade. As informações são do portal Discovery, do Google.

Para conseguir respostas para sua busca, ele recorreu à arte, à filosofia e à religião. Nessa exploração, o húngaro-americano se deparou com uma palestra do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Jung, sobre a psiquê traumatizada dos europeus após a guerra e como os estados mentais deles os levavam a projetar avistamentos de OVNIs no céu. A experiência o fez se interessar pela psicologia.

Então, se mudou aos 22 anos para os Estados Unidos, onde estudou psicologia na Universidade de Chicago. O interesse pelo fluxo iniciou durante a pós-graduação, quando observou pintores completamente absorvidos por seu trabalho, que chegavam perder a noção do tempo e ignoravam os sinais básicos de sobrevivência — como fome, sede e sono.

Durante a pesquisa sobre o tema, diversos dos entrevistados pelo profissional descreveram essas experiências usando a metáfora de uma correnteza de água, daí surgiu o termo “estado de fluxo”, ou "flow", no inglês. Em 1965, Csikszentmihályi concluiu o doutorado em Psicologia do Desenvolvimento Positivo.

Em 1990, ele publicou o livro “Flow: A Psicologia da Experiência Ótima”, que já foi traduzido para mais de 20 idiomas. Líderes empresariais, presidentes e treinadores esportivos elogiaram as percepções científicas do psicólogo.

Csíkszentmihályi ainda atuou como professor distinguido de Psicologia e Administração na Claremont Graduate University, nos Estados Unidos. Ao longo da vida, fundou e co-dirigiu o Centro de Pesquisa sobre Qualidade de Vida.

O profissional de saúde mental também foi membro da Academia Americana de Artes e Ciências e recebeu vários prêmios prestigiosos, incluindo o Prêmio Clifton Strengths e o Prêmio Széchenyi.