Diário do Nordeste disponibiliza canal de notícias no WhatsApp; veja como participar

O Diário do Nordeste está com uma novidade para seus leitores. Agora, usuários do aplicativo WhatsApp poderão acompanhar de forma ainda mais rápida o nosso conteúdo em canal de notícias no aplicativo de mensagens.

O novo recurso do WhatsApp é um espaço de transmissão de informações em massa. Nele, pessoas e empresas podem enviar mensagens em uma espécie de "grupo" sem limites para participantes.

A supervisora de Distribuição do Diário do Nordeste, Geovana Rodrigues, comenta sobre o impacto da novidade para os usuários: "o leitor que seguir o canal do Diário do Nordeste no WhatsApp vai acompanhar as principais notícias do Ceará e do Brasil, tendo assuntos de política, economia, segurança, cidade, cultura, esporte e comportamento".

Geovana ainda destaca que o canal do Diário do Nordeste terá conteúdos compartilhados a partir de curadoria feita por time de jornalistas. "Se você deseja ter, em um só lugar, as principais notícias do dia, o nosso canal do WhatsApp é a aposta certa. É fácil de consumir os assuntos e também de compartilhar com quem você acha que vai gostar daquele conteúdo".

Como participar?

No WhatsApp, acesse o canal de notícias do Diário do Nordeste; Ao lado de "Diário do Nordeste", no topo do canal, clique em "seguir"; Pronto, a partir desse momento, você já estará inserido no canal!

Para acessar outros canais, veja abaixo o passo a passo:

Na tela inicial do aplicativo, toque em "Atualizações"; Ao lado de "Canais", toque em "+"; Selecione "Encontrar canais"; Clique no ícone da lupa e digite o nome de um canal. Selecione a opção "Aceitar e Continuar", e pronto, você já estará participando oficialmente do canal.

Canais no Whatsapp

O novo recurso do aplicativo foi lançando no último dia 13 em mais de 150 países. Segundo a empresa, informações pessoais de administradores e seguidores estão protegidos. Os canais ficam separados das conversas dos usuários, que também não terão expostos seus seguidores.

Confira alguns recursos dos Canais do WhatsApp:

Diretório aprimorado: busca por canais para seguir filtrados automaticamente com base no país do usuário.

Reações: o usuário pode reagir usando emojis para dar feedback e ver o número total de reações.

Edição: mudança deixará que os administradores poderão fazer alterações nas Atualizações por até 30 dias.

Encaminhamento: sempre que você encaminha uma Atualização para uma conversa ou um grupo, ela inclui um link para o canal correspondente.