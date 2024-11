Quem é JD Vance, vice de Donald Trump nas eleições dos EUA

O candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos, James David Vance, ou JD Vance, pode se tornar o terceiro mais jovem a ocupar o cargo. Aos 40 anos, o veterano militar companheiro de chapa de Donald Trump é senador de Ohio que ficou famoso antes mesmo de entrar na política.

Projeções desta quarta-feira (6) indicam que a chapa de Vance e Trump deve ser eleita nas eleições deste ano.

O republicano de origens rurais se tornou conhecido em 2016, quando lançou a autobiografia "Era uma vez um sonho". Com o best-seller que virou filme, Vance se tornou porta-voz da classe trabalhadora rural e do movimento que levou Trump à Casa Branca.

Após a publicação, ele foi convidado a dar entrevistas para grandes emissoras de TV sobre sua infância difícil nos Estados de Ohio e Kentucky e o declínio de uma classe trabalhadora rural que se sente esquecida pelos democratas e gravitou para Trump.

O livro narra a infância pobre de Vance em Middletown, Ohio, onde sofreu com violência doméstica, presenciou abusos e foi criado pelos avós por conta da dependência química da mãe Sua família também tem raízes na região dos Apalaches, no Kentucky, um dos locais mais pobres dos EUA, que sofre com uma crise de opioides.

Declarações sobre imigrantes

Durante a campanha, o candidato republicano à vice-presidência dos Estados Unidos e Donald Trump fizeram falsas alegações sobre imigrantes haitianos em Ohio. Eles acusaram os imigrantes de sequestrar e comer animais de estimação, mesmo com a insistência do governador do Estado, Mike DeWine, de que não há evidências do comportamento.

Vance afirmou que os eleitores em Springfield têm demonstrado preocupação e que pelo menos 10 alegações eram "verificáveis". "Não estamos bravos com os migrantes haitianos que querem ter uma vida melhor. Estamos bravos com Kamala Harris por deixar isso acontecer com uma pequena cidade de Ohio", chegou a afirmar.

Autoridades locais informaram que as alegações de Trump e Vance são falsas. O governador de Ohio disse hoje que "há muito lixo na internet". "O que sabemos é que os haitianos que estão em Springfield são legais. Eles vieram para Springfield para trabalhar", mencionou.