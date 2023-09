Piloto morre em acidente de avião durante festa com 'chá revelação'; veja vídeo

Um avião de pequeno porte sofreu um acidente durante um "chá revelação" no estado Sinaloa, no México, neste sábado (2). A aeronave, usada para o cultivo agrícola, espalhou uma fumaça rosa para indicar o sexo do bebê.

Na sequência, o piloto perdeu o controle do avião, que gira no ar e caiu em uma plantação. De acordo com o jornal local El Sol de Sinaloa, quem dirigia a aeronave era Luis Ángel, de 32 anos.

Ele ficou gravemente ferido, chegou a ser resgatado com vida por paramédicos da Cruz Vermelha, mas não resistiu.

Veja o vídeo do momento do acidente:

Em imagens registradas por pessoas que participavam do "chá revelação", é possível ver o avião fazendo um voo rasante, próximo a onde estavam os pais do bebê, na hora de soltar a fumaça rosa.

Logo depois, ao ganhar altura, o avião gira no ar e acaba caindo. Não houve outras vítimas do acidente.

Agora, autoridades mexicanas trabalham para identificar a causa da queda da aeronave.