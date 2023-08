Motorista é advertido por transportar touro em banco de passageiro de carro nos EUA

Um homem foi advertido pela polícia nos Estados Unidos após ser flagrado dirigindo por uma estrada com um touro no banco de passageiros do carro. O caso aconteceu em Norfolk, Nebraska, na última quarta-feira (30).

O motorista foi parado após a Divisão de Polícia de Norfolk responder ao chamado de um homem que dirigia pela rodovia 275 levando o animal no banco do passageiro.

"Os policiais receberam uma ligação referindo-se a um carro entrando na cidade que continha uma vaca", disse o capitão de polícia, Chad Reiman, ao News Channel Nebraska Northeast. "Eles pensaram que seria um bezerro, algo pequeno ou algo que realmente coubesse dentro do veículo", acrescentou.

Raça pode chegar a 730 quilos

Segundo Reiman, os agentes se espantaram com o tamanho do animal e resolveram parar o veículo. O touro doméstico, da raça Ankole-Watusi, é conhecido por ter chifres muito grandes, de até 93 centímetros, e chega a pesar entre 540 e 730 quilos.

O motorista recebeu uma advertência e foi liberado, com a condição de que voltasse para casa com o touro.