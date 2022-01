Papa Francisco celebra missa no Dia Mundial da Paz e faz homenagem às mulheres

O papa Francisco celebrou a Santa Missa da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus no Vaticano, na manhã deste sábado (1º). Na celebração, no Dia Mundial da Paz, o sacerdote dedicou homilia a Maria e a todas as mães.

O Papa citou as mães que assistem um filho doente ou em dificuldade: “Quanto amor há nos seus olhos, banhados de lágrimas, que ao mesmo tempo sabem inspirar motivos de esperança!”.

O sacerdote ainda fez um apelo na celebração pedindo proteção para cada mulher. “Quanta violência existe contra as mulheres! Basta! Ferir uma mulher é ultrajar a Deus, que tomou de uma mulher a humanidade”.

Em mensagem, Papa Francisco falou do modelo que as mães são a serem seguidos.

“O olhar materno é o caminho para renascer e crescer. As mães, as mulheres olham o mundo não para o explorar, mas para que tenha vida", destacou o papa.