O que é a Trilha dos Apalaches? Conheça trajeto nos EUA celebrado pelo Google nesta segunda (2)

O Doodle do Google celebra, nesta segunda-feira (2), a Trilha dos Apalaches, localizada nos Estados Unidos, e apontada como uma das mais longas do mundo. Com cerca de 3.540 quilômetros de extensão, ela atravessa 14 estados norte-americanos e atrai milhões de turistas anualmente para se aventurar, pelo período de cinco a sete meses, nas florestas densas, nos rios e nos cumes de montanhas ao longo da Costa Leste do país.

Na homenagem, o buscador criou uma apresentação interativa na qual o usuário pode, ao clicar na ilustração, navegar por uma espécie de diário do bordo com as principais curiosidades e informações sobre o trajeto. Responsável por ilustrar as páginas do caderno de viagem, o artista Nate Swinehart visitou pessoalmente os principais pontos do percusso para pesquisar e se inspirar.

Legenda: Nate Swinehart visitou pessoalmente os principais pontos do percusso para ilustrar a homenagem Foto: reprodução/Google

O tributo da plataforma comemora o aniversário de 55 anos desde que a estrada foi oficialmente designada como uma das primeiras Trilhas Cênicas Nacionais do Estados Unidos, sob a Lei do Sistema Nacional de Trilhas. Ele está disponível para internautas do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, de Porto Rico, do Peru, da França, do Reino Unido e da Lituânia.

Veja também

O que é a Trilha dos Apalaches?

A Trilha dos Apalaches é considerada o percurso de caminhada mais longo do mundo. Com 3.540 quilômetros de extensão, ela atravessa 14 estados norte-americanos e registra a visita de mais de 3 milhões de turistas anualmente. Atualmente há 3 mil aventureiros realizando o trajeto, que pode demorar de cinco a sete meses para ser concluído.

Existem diversas tradições entre os visitantes do local, entre elas a de receber um "nome de trilha" dos colegas, além de cumprimentar a todos e tomar um litro de sorvete ao chegar à metade do caminho. Deixar recados nos livros de visitas dos acampamentos ao longo da estrada e manter tudo como foi encontrado também são costumes entre os trilheiros.

Segundo a apresentação interativa, o mirante McAfee's Knob, no estado de Virgínia, é um dos pontos mais fotografados pelos aventureiros. A maioria deles prefere viajar do sentido sul para o norte, se preservando para encarar as escaladas das montanhas White Mountains, em Nova Hampshire, e do Baster State Park, em Maine.

Cerca 25% dos turistas que completam a Trilha dos Apalaches escolhem o Monte Katahdin como a última parada. O pico é o mais alto do estado de Maine, e tem 1.606 metros de altitude.

História da Trilha dos Apalaches

A ideia para criação do caminho foi proposta pela primeira vez em 1921, pelo engenheiro florestal Benton MacKaye, um conservacionista e amante da natureza. No plano idealizado por ele, intitulado “Uma Trilha dos Apalaches: Um Projeto de Planejamento Regional”, havia a previsão da instalação de acampamentos autossustentáveis ao longo da trilha, conforme informações do portal Discovery, do Google.

Em 1937, através dos esforços coletivos de muitos pioneiros, a Trilha dos Apalaches foi completamente conectada, estendendo-se desde a Montanha Springer, na Geórgia, até o Monte Katahdin, em Maine. Uma década depois, Earl Shaffer foi a primeira pessoa a concluir a caminhada, despertando interesse generalizado pelo trajeto. Desde então, mais de 14 mil pessoas completaram a jornada.

No entanto, somente em 2014 o último trecho de área foi adquirido, então solidificando as aspirações iniciais da trilha. Hoje, o Serviço de Parques Nacionais, o Serviço Florestal dos Estados Unidos, a Conservação da Trilha dos Apalaches e inúmeros voluntários atuam para preservar e manter o local.