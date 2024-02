Navio abandonado que transportava 16 mil animais retorna à Austrália após risco de ataque; entenda

Transportando 16 mil animais, um navio israelense retornou à Austrália, nesta quinta-feira (1°), após permanecer parado por três semanas no mar, impedido de seguir viagem pelas autoridades locais. A decisão foi tomada devido ao risco de ataques de houthis, grupo apoiador da Palestina no conflito na Faixa de Gaza.

De acordo com o Departamento de Agricultura, Pesca e Florestas da Austrália (DAFF), o MV Bahijah foi abastecido com ovelhas e gado em Fremantle, na Austrália Ocidental, em 5 de janeiro, e partiu rumo ao Oriente Médio.

Pretendendo navegar pelo Mar Vermelho, a empresa responsável pela embarcação providenciou forragens e suprimentos veterinários adicionais em caso de emergência, além de um veterinário e um tratador credenciados.

Apesar dos cuidados tomados pela companhia, o departamento ficou preocupado com o agravamento do conflito na Faixa de Gaza e exigiu, em 20 de janeiro, o retorno imediato do transporte às terras australianas.

Enquanto as autoridades locais e a empresa responsável pela exportação analisavam as possibilidades de retorno, o navio permaneceu parado no mar, próximo à costa do País, durante alguns dias. Nessa quarta-feira (31), dois veterinários contratados pelo departamento subiram a bordo da embarcação e examinaram os animais, constatando que eles permanecem saudáveis.

“Os dois veterinários contratados pelo Departamento inspecionaram o gado ontem à noite. Embora eu tenha visto apenas um relatório preliminar, não foram identificados problemas significativos de saúde ou bem-estar animal. Isso proporciona confiança adicional de que o gado está em boas condições e recebe cuidados e supervisão adequados”, afirmou Beth Cookson, diretora veterinária da entidade.

RETORNO

Ainda conforme informado pelo DAFF, o MV Bahijah retornou ao porto de Fremantle nesta quinta-feira, e foi reabastecido com suprimentos para garantir o bem-estar do gado. Até o momento, nenhum animal foi descarregado.

Atualmente, a embarcação está passando por uma limpeza de rotina, enquanto as autoridades australianas avaliam um pedido de reexportação feito pela empresa responsável pelo navio.