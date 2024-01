Mulher declarada viva em velório tem morte confirmada por médicos no Paraguai; entenda caso

Uma mulher foi dada como morta após um quadro de dengue na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Conforme o jornal ABC, durante o velório de Elma Cardozo, de 47 anos, familiares insistiram que a mulher tinha um pulso e estava quente, no último domingo (7). Contudo, médicos forenses atestaram que ela havia morrido.

Parentes de Elma afirmaram que um bombeiro garantiu que o pulso dela foi sentido. A partir da afirmativa, os familiares a levaram para o hospital para que médicos pudessem realizar uma inspeção.

Confirmação da morte

Marcos Prieto, médico legista, realizou a vistoria do corpo no domingo (7). O cadáver da vítima foi então encaminhado para autopsia em Assunção, capital do Paraguai, para tirar todas as dúvidas dos familiares.

"Foi descartado que seria uma morte aparente, se confirmou que era uma morte real, que [o corpo] já apresentava todos os sinais de rigidez, desidratação e resfriamento”, disse o médico.