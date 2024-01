Mulher usa enfeite de abacaxi em cruzeiro sem saber que era código para prática de swing

Uma estadunidense e o marido embarcaram em um navio que deve durar 274 noites ao redor do mundo. Para registrar os momentos, Adita criou uma conta no TikTok e viralizou com sua segunda publicação. No vídeo, a mulher conta detalhes da cabine que está hospedada e dentre os objetos de decoração, está um abacaxi que gerou discussão online.

A fruta em questão, principalmente quando virada de cabeça para baixo, é usada como código para adeptos à prática de swing (troca de casais). O casal soube dessa prática a partir de mais de três mil comentários na rede social. A publicação já rendeu a eles mais de 4 milhões de visualizações.

"Desculpe desapontá-lo, mas não somos swingers. Mas gostamos de abacaxi! Aqui está meu anel de abacaxi, meu colar de abacaxi, meus brincos de abacaxi… e aqui está aquela placa infame na minha porta", revelou a americana em outro vídeo.

Viagem ao mundo

O casal passou a virada do ano no Rio de Janeiro. A viagem iniciou em dezembro de 2023, em Miami, na Flórida, e eles planejam passar cerca de nove meses a bordo.

São inclusos 7 continentes, 65 países e passagem pelas 11 maravilhas do mundo.

O valor mais baixo por pacote é de US$ 12.500 para cabines internas e vai até US$ 23.600 para quartos mais privativos e luxosos.