Morre Peebles, a cachorrinha mais velha do mundo; conheça história de animal

Comunicado

"Peebles, dona do recorde mundial de cachorrinha mais velha do mundo, infelizmente faleceu na segunda-feira, dia 3 de outubro de 2022, às 8h16 da manhã. Peebles faleceu de causas naturais pacificamente em sua casa e cercada por sua família. Pebbles nasceu no dia 28 de março de 2000, em Long Island, Nova York. Viveu uma vida longa e feliz, cheia de amor. Em 2007, sua família mudou-se para Taylors, na Carolina do Sul, onde ela passou o resto de sua vida.