Coreia do Sul e EUA disparam mísseis no 'Mar do Japão' após teste balístico norte-coreano

Após um míssil balístico norte-coreano sobrevoar o Japão, os exércitos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos dispararam quatro mísseis no "Mar do Leste". Os disparos foram uma resposta ao lançamento da Coreia do Norte, que não registrava testes sobre o país vizinho há cinco anos.

A última vez que Pyongyang disparou um míssil sobre o Japão foi em 2017, em meio a um período de alta tensão entre o líder norte-coreano, Kim Jong Un, e o então presidente americano, Donald Trump.

A agência sul-coreana de notícias Yonhap detalhou, citando o exército, que foram utilizados mísseis do Sistema de Mísseis Táticos do Exército (ATACMS, na sigla em inglês). Ambos impactaram alvos de teste, conforme o Estado-maior Conjunto sul-coreano.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, qualificou o disparo de Pyongyang de "provocação" e defendeu uma "resposta firme".

Nesta terça-feira (4), aviões-caça estadunidenses e sul-coreanos realizaram um exercício com bombardeios no Mar Amarelo.

Japão em alerta

Na última segunda-feira (3), a Coreia do Norte disparou um míssil balístico de alcance intermediário, que sobrevoou o Japão, o que levou este país a ativar o sistema de alerta e recomendar que a população procurasse refúgio.

O exército sul-coreano informou que detectou "um míssil balístico suspeito de alcance intermediário que foi lançado da área de Mupyong-ri na província de Jagang por volta das 7h23 (19h23 de segunda-feira em Brasília) e passou sobre o Japão na direção leste".

Tóquio também relatou o disparo do míssil por Pyongyang e emitiu um alerta de evacuação em duas regiões do norte para que os habitantes se refugiassem em prédios ou em abrigos subterrâneos.