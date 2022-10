Japão acusa Coreia do Norte de disparar míssil não identificado

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção ao leste, indicaram tanto o Exército sul-coreano quanto o serviço da guarda costeira do Japão na noite de segunda (3), pelo horário de Brasília.

Segundo o G1, o secretário-chefe do gabinete de governo japonês, Hirokazu Matsuno, condenou o disparo, afirmando que "as repetidas ações norte-coreanas são um sério desafio para a paz internacional".

O lançamento ocorre em meio a exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos e se soma a uma série recorde de testes de armas realizados este ano pelo país comunista.

No Japão, o gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, informou pelo Twitter que "um projétil, que parece ser um míssil balístico da Coreia do Norte, provavelmente sobrevoou o Japão".

Refúgio

O aparente disparo norte-coreano provocou um incomum alerta do governo japonês para que alguns moradores buscassem refúgio.

"A Coreia do Norte parece ter lançado um míssil. Por favor, evacuem para edifícios ou abrigos subterrâneos", disse o governo em um alerta emitido no início da noite desta segunda (3).

A emissora nacional japonesa NHK reportou que o alerta estava em vigor para duas regiões do norte do país.

Teste nuclear

Autoridades sul-coreanas e americanas também alertam há meses que o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se prepara para realizar outro teste nuclear. Ambas as fontes disseram acreditar que isso possa acontecer logo após o próximo congresso do Partido Comunista na China, em 16 de outubro.

A Coreia do Norte, alvo de várias sanções da ONU por seus programas de armas, normalmente procura maximizar o impacto geopolítico de seus testes em momentos propícios.