Montanhas de macarrão são encontradas às margens de um riacho nos Estados Unidos

Montanhas de macarrão foram encontradas nas margens de um riacho na cidade de Old Bridge, dentro do estado de Nova Jersey, no nordeste dos Estados Unidos. Os moradores especularam sobre a origem do lixo incomum, suspeitando que o descarte foi feito por um restaurante ou um servido de bufê cancelado.

A massa ainda estava crua, com volume equivalente a cerca de "15 carrinhos de mão", conforme detalhou o administrador municipal Himanshu Shah em um comunicado nesta sexta-feira (5).

Um morador postou no Facebook fotos da montanha de espaguete, macarrão e massa na forma de letras, na margem de um riacho em uma área arborizada. No local, é comum aparecerem colchões velhos e outros tipos de lixo.

Descarte adequado

Após as imagens circularem nas redes sociais, os funcionários do Departamento de Obras Públicas e agentes policiais foram ao local.

"Estimamos que várias centenas de quilos de massa crua foram retirados da embalagem e jogados no riacho", disse Shah.

Os trabalhadores carregaram toda a comida em menos de uma hora e realizaram o descarte adequado. "Parece que ficou ali por um curto período de tempo, mas a umidade começou a amolecer parte da massa", disse Shah, acrescentando que a polícia está investigando sua origem.