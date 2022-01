Menino de dois anos compra R$ 10,8 mil em móveis enquanto brincava com celular da mãe nos EUA

Um menino de apenas dois anos, identificado como Ayaansh, comprou quase US$ 2 mil (cerca de R$ 10,8 mil) em móveis enquanto brincava com o celular da mãe, nos Estados Unidos. As informações são do g1.

A criança apertou sem querer um botão e confirmou a compra de itens que estavam no carrinho de uma loja virtual, incluindo poltronas, suportes de plantas, dentre outros produtos.

A mãe de Ayaansh, Madhu Kuma, foi quem adicionou previamente todos os itens no carrinho virtual. Porém, ela e o marido só notaram a compra inesperada quando várias caixas começaram a ser entregues na casa deles, em Nova Jersey.

À NBC, os pais do pequeno informaram que pretendem ficar com alguns itens, mas também deverão tentar devolver outros e pedir o reembolso.

