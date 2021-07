Menina de 2 anos viraliza falando palavras difíceis e chega a milhões de visualizações nas redes

A pequena Alice, de apenas 2 anos, filha de pais brasileiros, mas nascida em Londres, no Reino Unido, é a nova sensação da Internet. Os vídeos da menina, que fala palavras como 'oftalmologista' e 'proparoxítona' com facilidade, já ultrapassaram a marca de milhões de visualizações nas redes sociais.

Segundo a mãe, Morgana Secco, que concedeu entrevista à BBC, tudo aconteceu muito rápido desde fevereiro deste ano. Na época, o primeiro vídeo em que a menina aparece foi publicado. Veja um dos vídeos:

A descoberta dos pais de Alice em relação à facilidade da menina com as palavras veio, de fato, quando ela completou 1 ano e 1 mês. "Foi nessa hora que a gente percebeu que tinha uma facilidade com isso e que ela gostava, era algo precoce em relação a outras crianças", contou Morgana.

Em relação ao desenvolvimento infantil, na maioria das vezes as primeiras palavras surgem entre 10 e 12 meses. O esperado é que até os três anos as crianças internalizem o vocabulário, construindo frases completas.

Prática em casa

Alice ainda não frequenta creche, mas a mãe tem estimulado, gradualmente, como uma forma de aprendizado. "Como eu já tinha brincado com ela antes, ela lembrou e pediu para falar de novo. Essas palavras que ela falou no desafio, a maioria delas, ela não sabe o significado", relata a brasileira.

Conforme revelado pelos pais na conversa com a emissora britânica, as atividades cotidianas são explicadas para a filha e, além disso, todo o cuidado é mantido para preservar a privacidade da pequena mesmo com os vídeos na Internet.

"Às vezes as pessoas têm a sensação de que eu estou compartilhando tudo que ela faz e que estou o dia todo filmando ela. Mas o que eu compartilho ali são dois, três minutos do nosso dia que eu seleciono com muito cuidado", pontua Morgana.

Sucesso nas redes

Atualmente, o canal da mãe de Alice no Youtube acumula 51 mil inscritos, enquanto o Instagram soma 1,5 milhão de seguidores e o TikTok 2,4 milhões.

As visualizações, inclusive, são bastante expressivas. No Instagram, por exemplo, o vídeo de Alice pronunciando as palavras difíceis atingiu 1,6 milhão de curtidas. Já no TikTok, 36 milhões de visualizações foram computadas.

Porém, até o momento, a vida de Alice ocorre longe de toda essa exposição. "Ela não vê nada de televisão e nem usa nada de celular, ela nem sabe que isso existe", explica a mãe. O estímulo dos pais dentro de casa deve continuar sendo o combustível para o aprendizado da menina.