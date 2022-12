Meghan Markle sofreu ameaças no Reino Unido, diz oficial da polícia britânica

O comissário assistente da Polícia Metropolitana de Londres, Neil Basu, afirmou, durante entrevista ao canal Channel 4 News nesta terça-feira (29), que Meghan Markle sofreu ameaças "repugnantes e muito reais" enquanto atuava como integrante da família real. As informações foram noticiadas pela Folha de São Paulo.

Segundo Basu, os autores das ameaças foram processados. Ele ainda disse que entenderia se Meghan tivesse se sentido "sob ameaça o tempo todo".

No ano passado, o Príncipe Harry assumiu que não se sentia seguro ao visitar o Reino Unido. Ele e Meghan se mudaram para o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em 2020.

Neil Basu, que também é ex-chefe do policiamento antiterrorista na Inglaterra, declarou ainda durante conversa com o Channel 4 News, que as pessoas não fazem ideia do conteúdo ameaçador das mensagens.

"Se você tivesse visto o que foi escrito e estivesse recebendo [as mensagens], o tipo de retórica... Se você soubesse o que eu sei, você se sentiria ameaçado o tempo todo”, disse ele.

Quando perguntado se houve ameaças genuínas a Meghan, ele acrescentou: "Certamente. Tínhamos equipes investigando. Pessoas foram processadas por essas ameaças."

"Quando comecei no contraterrorismo em 2015, [os ataques] representavam cerca de 6% de nossa carga de trabalho total. Quando saí, 15, 16 meses atrás, era mais de 20% de nossa carga de trabalho”, declarou ele sobre as ameaças de “terrorismo da ultradireita”.

Basu é o oficial negro mais graduado da Grã-Bretanha, que também estava encarregado da proteção real. Ele se tornou oficial do MET (a polícia metropolitana de Londres) em 1992, antes de subir na hierarquia. Ele tem falado abertamente sobre raça e policiamento ao longo dos anos. Basu acrescentou: "Falo sobre raça porque sei algo sobre raça, porque sou um homem mestiço de 54 anos".