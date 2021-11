Mais de 500 pessoas são picadas por escorpiões durante enchentes no Egito

As chuvas torrenciais que atingiram a cidade de Aswan, no Egito, durante o fim de semana, provocaram uma infestação de escorpiões mortais trazidos pela água. Três pessoas morreram nas enchentes e mais de 500 precisaram de atendimento ambulatorial após serem picadas pelo aracnídeo.

Segundo o jornal estatal egípcio Al Ahram, os pacientes acolhidos nas unidades de saúde receberam doses de antiveneno. Eles chegaram com fortes dores, febre, sudorese, vômitos, diarreia, tremores musculares e espasmos na cabeça.

Por causa da alta demanda, os médicos precisaram parar temporariamente a vacinação contra a Covid-19 para prestar assistência aos pacientes.

O subsecretário do Ministério da Saúde em Aswan, Ehab Hanafy, ponderou que ataques de escorpião são comuns no Sul do país região e levam cerca de 100 pessoas todos os dias aos hospitais.

Com veneno altamente tóxico, os escorpiões de cauda gorda pode levar uma pessoa a óbito em até uma hora depois da picada. Não foi o caso, porém, dos pacientes de Aswan, que receberam o antiveneno.

Chuvas

O governador de Aswan, Ashraf Attia, informou que as enchentes foram as piores em 11 anos. A região, detalhou, costuma registrar somente um milímetro de chuva por ano, o que fez da tempestade do fim de semana um evento raro.

Ainda conforme o gestor, as três vítimas das enchentes são membros das forças de segurança do Egito.