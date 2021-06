John McAfee é encontrado morto em prisão de Barcelona

O empresário John McAfee foi encontrado morto nesta quarta-feira (23) em uma cela da penitenciária onde estava preso em Barcelona, na Espanha. Ele é o criador do antivírus que leva seu sobrenome.

"Foi encontrado morto em sua cela, aparentemente por suicídio", informou a porta-voz do sistema penitenciário na Catalunha, sem dar detalhes.

Prisão

McAfee tinha 75 anos e estava preso, por uma suposta infração fiscal, desde outubro. Ele foi detido no aeroporto de Barcelona e aguardava a resolução de um pedido de extradição para Estados Unidos que foi autorizado, no dia 21 deste mês e divulgado nesta quarta, pela justiça espanhola.

As autoridades norte-americanas solicitaram a extradição alegando que McAfee ganhou mais de dez milhões de dólares entre 2014 e 2018 graças à atividade com criptomoedas, serviços de consultoria, conferências e venda de direitos para fazer um documentário sobre sua vida.

No entanto, "ele não apresentou declarações fiscais em nenhum desses anos e não pagou nenhuma de suas obrigações fiscais", de acordo com a ordem do Tribunal Nacional, um tribunal superior com sede em Madri.

Fortuna na década de 1980

McAfee fez fortuna na década de 1980 com seu antivírus, que ainda leva seu nome. Nos últimos anos, se tornou um guru no mundo das criptomoedas e chegou a afirmar que ganhava 2.000 dólares por dia com elas. Sua conta no Twitter tem mais de um milhão de seguidores.

A respeito desse negócio, o empresário foi indiciado em março pela Justiça dos Estados Unidos, em outro caso, por supostamente usar informações privilegiadas e lucrar com elas na venda de criptomoedas.

