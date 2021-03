Japão emite alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7,2 na costa leste

O Japão emitiu um alerta de tsunami após a costa leste ser atingida por um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter, neste sábado (20). As informações são do jornal O Globo.

Não houve vítimas ou danos significantes. O Japão é atingido regularmente por terremotos pois está situado no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica.

Há relatos de moradores que fugiram para locais mais altos após a emissão do alerta. O tremor ocorreu às 18h09 deste sábado (20), em horário local, e pôde ser sentido na região de Miyagi e na capital Tóquio.

O terremoto teve epicentro de 34 km a costa e profundidade de 69 km nas águas do pacífico. As empresas ferroviárias da região suspenderam as atividades e as usinas nucleadores foram inspencionadas.

Um funcionário da prefeitura de Miyagi afirmou que não houve relatos imeditados de danos ou ferimentos. A autoridade nuclear japonesa disse que não houve anormalidades nas usinas da área.

Em fevereiro, a região foi atingida por outro forte terremoto, que feriu dezenas de pessoas.

Em março, o Japão relembra os dez anos do terremoto que desencadeou um tsunami mortal e o desastre de Fukushima. A catástrofe abalou o nordeste do país, incluindo Miyagi.