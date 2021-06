Internautas criticam dispositivo para emagrecer que mantém boca fechada; 'repulsivo'

Apresentado como "inédito no mundo", o dispositivo, que usa ímãs para impedir os pacientes, quase completamente, de abrirem a boca, ainda não foi comercializado. A ferramenta é aplicada por um dentista nos dentes molares. Uma vez instalada, impede que as mandíbulas abram mais do que dois milímetros.

Legenda: A ferramenta oferece uma trava de segurança que permite a liberação da boca em uma emergência, como em caso de vômito, ou ataque de pânico Foto: AFP