Harry e Meghan compartilham imagem da filha em cartão de Natal: 'Lili nos fez virar uma família'

O príncipe Harry e a duquesa de Sussex, Meghan Markle, divulgaram nesta quinta-feira (23) um cartão de Natal, no qual aparecem com os filhos Archie, de dois anos, e Lilibet Diana, de apenas seis meses. As informações são do G1.

Essa é a primeira vez que os pais divulgam uma foto da filha. Nas outras poucas aparições, não era possível ver o rosto da pequena.

No cartão de Natal da família, todos estão sorrindo. Meghan aparece levantando a filha no ar, enquanto Harry está com Archie no colo.

"Neste ano, 2021, demos boas-vindas à nossa filha, Lilibet. Archie nos transformou em mãe e pai, e Lili nos fez virar uma família", diz texto do cartão.

Na mensagem, o príncipe e a duquesa também pedem doações para famílias que necessitam de ajuda, sejam refugiados do Afeganistão ou mesmo pais e mães que precisam parar de trabalhar para cuidar dos filhos.

Homenagem às avós

Nascida em junho, Lilibet Diana recebeu esse nome em homenagem à rainha Elizabeth, cujo apelido familiar é Lilibet, e à mãe de Harry, a Princesa Diana.

Archie Harrison, filho mais velho do casal, nasceu em maio de 2019 e é o sétimo na linha sucessória do trono britânico.