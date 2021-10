Gabby Petito diz que foi agredida pelo namorado em novo vídeo divulgado pela Polícia; assista

Imagens divulgadas pelo Departamento de Polícia de Moab City, em Utah, nos Estados Unidos, trazem novas evidências ao caso Gabby Petito. Em um vídeo de cerca de uma hora gravado por policiais rodoviários, Gabby aparece visivelmente abatida.

Um policial pergunta se a jovem foi agredida pelo namorado, Brian Laundrie. Ela afirma: "Ele não deu socos na minha cara, mas me agarrou no rosto com as unhas".

Após a divulgação dos registros, gravados em 12 de agosto de 2021, o FBI realizou nova investigação na casa de Brian, nesta quinta-feira (30). Segundo relato do advogado da família Laundrie à CNN, oficiais coletaram alguns itens pessoais do suspeito que podem ajudar os cães farejadores nas buscas.