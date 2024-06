Filho de deputado republicano faz caretas enquanto pai discursa a favor de Trump; veja vídeo

Filho do deputado republicano John Rose, o pequeno Guy, de 6 anos, roubou a cena durante uma sessão realizada no Congresso dos Estados Unidos, nessa segunda-feira (3). Enquanto o pai discursava a favor do ex-presidente Donald Trump, o herdeiro fez caretas para uma câmera.

Em transmissão feita pela emissora americana C-Span, o menino aparece atrás de John Rose. Aproveitando que o pai está concentrado no discurso, Guy começa a fazer caras e bocas para o cinegrafista.

Apesar de não ter percebido a brincadeira do filho enquanto discursava, o congressista compartilhou o momento de descontração em seu perfil no Instagram. “Isso é o que eu ganho por pedir ao meu filho Guy que sorrisse para seu irmão mais novo”, escreveu John.

A child on the House floor while @repjohnrose delivers remarks. pic.twitter.com/HeNY5nNNEI — CSPAN (@cspan) June 3, 2024

Nas redes sociais, o carisma do menino fez sucesso e o registro não demorou a viralizar, divertindo usuários. “Muito engraçado e tão adorável! Eu precisava dessa risada! A coisa mais fofa de todas”, comentou uma internauta.