Donald Trump critica condenação no caso com atriz pornô Stormy Daniels: 'uma desgraça'

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a condenação no julgamento sobre a acusação de fraude e suborno de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, em 2016. Em um discurso feito nesta quinta-feira (30), de menos de três minutos, afirmou que a decisão era "uma desgraça". As informações são do g1.

"Isso foi uma desgraça. Este foi um julgamento manipulado por um juiz em conflito de interesses e corrupto. O real veredito virá em 5 de novembro pelo povo", disse, fazendo referência ao dia da eleição presidencial estadunidense.

"Não fizemos nada de errado. Sou um homem inocente. Estou lutando pelo nosso país." Donald Trump Empresário

A pena de Trump deve ser de no máximo quatro anos, já que ele foi julgado e condenado por 34 crimes que são considerados leves no estado de Nova York, da categoria mais branda, a classe E. Com o resultado, analistas norte-americanos já afirmam que é pouco provável que o ex-presidente de fato vá para a cadeia.

COMO FOI O JULGAMENTO

O julgamento começou no dia 15 de abril, com a escolha dos jurados que decidiram o destino de Trump.

Ao longo do processo foi afirmado que Trump cometeu interferência eleitoral em 2016 ao “comprar o silêncio” da atriz pornô Stormy Daniels na reta final da campanha para presidente naquele ano. No fim, Trump, do Partido Republicano, venceu Hillary Clinton, do Partido Democrata.