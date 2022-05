Família britânica descobre que vaso guardado há 40 anos é relíquia de R$ 933 mil

Um fato curioso surpreendeu uma família britânica, que descobriu que um vaso comprado há quarenta anos é uma relíquia chinesa que pode ser vendida por R$ 933 mil. O vaso, datado do século XVIII, que passou as últimas décadas guardado na cozinha, irá a leilão na Inglaterra no dia 18 de maio.

A peça foi arrematada por um médico-cirurgião nos anos 80, que passou a relíquia ao filho, de acordo com informações da casa de leilões Dreweatts. Sem saber que o item valia uma fortuna, o homem manteve o vaso na cozinha por anos.

Veja foto

Legenda: A peça foi arrematada por um médico-cirurgião nos anos 80 Foto: Divulgação

Mark Newstea, especialista em cerâmica asiática, que descobriu a valiosa e rara obra de arte. Em entrevista ao canal de televisão americano CNN, ele contou que viu a peça chinesa em meados dos anos 90, quando foi para um jantar na casa do oi convidado proprietário da peça, um amigo pessoal.

"Apesar de na época a minha área de atuação ser cerâmica europeia, tive uma sensação avassaladora de que era uma peça do século XVIII e muito boa", revelou.

O proprietário do vaso decidiu colocá-lo à venda mais de 20 anos depois. Em leilão no dia 18 de maio, a peça será arrematada com lances iniciais de R$ 621 mil. A estimativa é que, por conta dos detalhes em dourado e prata, a peça atinja valores de até R$ 933 mil.