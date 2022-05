Mexicano recebe ajuda de internautas após ter prejuízo com encomenda de 1,5 mil maçãs do amor

Um mexicano passou por uma situação delicada após cozinhar 1,5 mil maçãs caramelizadas, também conhecidas como "Maçãs do Amor", e ter o pedido cancelado pelo cliente. Depois do caso ser relatado nas redes sociais, internautas se mobilizaram para cobrir o prejuízo.

A publicação foi compartilhada no último domingo (1º) pelo filho do comerciante, Luis Alvarez. De acordo com o jovem, o pai foi surpreendido após finalizar a encomenda.

Legenda: Prejuízo foi de aproximadamente 3 mil reais Foto: Reprodução/Facebook

No Facebook, a postagem ganhou mais de 15 mil compartilhamentos, 10 mil curtidas e 2,3 mil comentários. Na legenda, explicou que cada "Maça do Amor" seria vendida por oito pesos, o que equivale a quase dois reais. Assim, o prejuízo foi de 12 mil pesos (cerca de R$ 3 mil).

Luis ainda detalhou o caso, explicando que agora estavam tentando vender o produto para recuperar o dinheiro da confecção das maçãs caramelizadas.

O g1 apontou que alguns jornais mexicanos relataram que a encomenda foi totalmente vendida depois de pouco tempo.