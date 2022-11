Emprego dos sonhos na Nova Zelândia atrai pessoas do mundo todo

O Departamento de Conservação da Nova Zelândia está ofertando uma vaga de emprego em uma das cidades mais belas do mundo. Localizado em Haast , o trabalho exige passeios de helicóptero, navegação e a supervisão da biodiversidade do local.

Atraindo candidatos do mundo todo, o cargo terá como função principal ajudar na proteção de espécies raras da costa oeste da ilha sul da Nova Zelândia. As atividades incluem os cuidados com o pássaro Kiwi, uma ave endêmica do país, além do monitoramento de colônias de pinguins e espécies de répteis.