Bebê nasce durante voo e recebe nome inusitado, nos Estados Unidos

Uma estadunidense de 21 anos deu à luz seu filho a mais de 10 quilômetros de altitude, enquanto viajava para a República Dominicana. Ela batizou o menino como 'Skylen', remetendo à forma como nasceu - 'Sky' é ceú em inglês.

O parto inusitado ocorreu em setembro, em um voo que partiu de Nova York. Kendria Rhoden, havia sido autorizada pelo seu médico a viajar, já que a previsão era que o bebê nascesse em 23 de outubro, conforme contou ao jornal New York Post.

Sentada em sua cadeira no avião, ao lado da irmã, Kendria começou a sentir contrações. "Elas ficaram mais intensas e com 34 minutos de voo, minha bolsa rompeu", disse.

A irmã da grávida avisou ao resto da família que também estava no voo e chamou os atendentes de bordo, que perguntaram se algum passageiro era profissional de saúde. Kendria foi levada para a parte de trás da aeronave e, com o apoio de quatro passageiros, deu luz ao filho.

"Depois de 20 minutos estressantes, anunciaram que tínhamos um novo passageiro abordo, um lindo menino chamado Skylen", disse a irmã de Kendria, Kendalee.

Nascido no ar

Kendria decidiu batizar o filho, Skylen Kavon-Air Francis, com um segundo nome que também faz alusão à forma que ele nasceu. 'Air' quer dizer ar em inglês.

Após o nascimento, o menino precisou passar quatro dias em uma UTI Neonatal da República Dominicana, devido a complicações de sua chegada prematura.

A família do bebê precisou confirmar a sua nacionalidade em uma embaixada dos Estados Unidos e expedir um passaporte de emergência para ele. No documento, o seu local de nascimento é 'no ar'.

