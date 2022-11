Zoológico na Austrália é fechado temporariamente após cinco leões fugirem

Um zoológico de Sydney, na Austrália, precisou ser fechado após cinco leões fugirem, na manhã desta quarta-feira (2). Os visitantes precisaram ser levados a áreas de segurança e o estabelecimento foi temporariamente fechado.

Segundo comunicado oficial do Taronga Zoo, um leão adulto e quatro leões filhotes saíram de seu local de exposição por volta de 6h30 do horário local. Cerca de dez minutos depois, o procedimento de emergência foi iniciado e quem visita o local foi direcionado a 'zonas seguras'.

A nota ressalta que os animais foram encontrados em uma área próxima e não poderiam sair do zoológico, pois o parque é cercado. Com a revisão das câmeras de segurança e a análise do local, o zoológico identificou que os felinos fugiram por problemas na cerca de contenção do seu local de exposição.

Quatro leões voltaram calmamente à toca, mas um filhote precisou ser tranquilizado para retornar à toca. "O filhote está acordado e bem agora", diz o comunicado.

Os leões foram levados a uma área onde não são expostos ao público e estão bem, segundo a análise dos veterinários. O zoológico foi reaberto durante a tarde.

O Taronga Zoo rá enviar um relatório completo ao departamento público de New South Wales responsável pela biossegurança. "O Taronga Zoo permanece aberto e está extremamente grato à sua equipe e à comunidade por seu apoio hoje", ressaltou.