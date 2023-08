Editora de Harry Potter morre ao ser atingida por hélice de lancha na Itália

A editora Adrienne Vaughan, de 44 anos, morreu em um acidente na Costa Amalfitana, na Itália. Conforme o New York Post, a lancha em que estava na noite dessa quinta-feira (3) colidiu contra um veleiro, fazendo com que ela caísse na água e fosse atingida pela hélice da lancha.

A presidente da editora Bloomsbury USA, que lançou os livros da saga Harry Potter, faleceu na frente dos dois filhos pequenos e do marido, Mike White.

Em vídeo registrado no momento da batida entre as embarcações, uma mulher questiona o que aconteceu, e um homem responde: “esse navio colidiu com a gente".

Uma testemunha que estava no local detalhou ao jornal italiano Corriere del Mezzogiorno que Adrienne estava sem um braço. "E a nuca estava branca, como se não houvesse sangue. Foi terrível.”

Atendimento médico

O marido de Adrienne precisou receber um atendimento médico. Por conta do ferimento, passou por uma cirurgia no ombro esquerdo. Os dois filhos do casal, de 14 e 11 anos, não ficaram feridos.

O motorista da lancha, de 30 anos, ficou com ferimentos na costela e na pélvis, e foi internado. As informações são da agência italiana Ansa. Além disso, ele foi reprovado nos exames toxicológicos que fez depois do acidente.