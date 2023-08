Iate usado por princesa Diana e namorado Dodi Al-Fayed naufraga após colisão, na França

O iate usado pela princesa Diana afundou no Mar Mediterrâneo, após colidir contra um objeto não identificado. O veículo, que pertenceu ao empresário egípcio Dodi Al-Fayed, ex-namorado da britânica, bateu próximo à Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa, e naufragou, conforme informações divulgadas pelo jornal The Sun nessa quinta-feira (3).

Havia sete pessoas na embarcação no momento do incidente, registrado no último sábado (29). Segundo o tabloide, todas foram resgatadas ilesas. Mesmo com as tentativas de manter a embarcação na superfície, ela acabou afundando.

O iate Cojo, como era chamado, ficou famoso a partir de 1997, após a princesa Diana ser fotografada nele ao lado do então namorado, Dodi Al-Fayed. As imagens estamparam diversos jornais pelo mundo. Semanas depois, em 31 de agosto, ambos morreram em um acidente de carro durante uma perseguição de paparazzi na capital francesa, Paris.

Foto: reprodução/Gendarmerie des Alpes-Maritimes

Ainda conforme o jornal britânico, o atual proprietário da embarcação estava no comando dela, quando aconteceu o acidente. Ele teria tentado bombear a água para fora do veículo, mas não conseguiu, conforme a mídia local. Um rebocador chegou a auxiliar a tripulação, mas não foi possível evitar o naufrágio.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local do acidente, a proa do iate já estava parcialmente submersa, com algumas cabines inundadas.

Após a morte de Dodi, o barco ficou em desuso, conforme o The Sun. Nos anos seguintes, ele foi restaurado por um familiar do empresário, ao custo de 800 mil euros (cerca de R$ 4,2 milhões). Em 2020, ele foi leiloado e comprado por uma família italiana, pelo valor de 171 mil libras esterlinas (mais de R$ 1 milhão), ainda segundo o tabloide.

Além de Diana, a embarcação chegou a transportar estrelas como Brooke Shields, Clint Eastwood, Tony Curtis e Bruce Willis, durante os anos de 1990.