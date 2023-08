Mulher morre após beber quatro garrafas de água em 20 minutos nos Estados Unidos

Uma estadunidense de 35 anos morreu após beber quatro garrafas de água em cerca de 20 minutos, durante viagem a Monticello, no estado da Indiana (EUA).

Ashley Summers estava com o marido e as duas filhas no reservatório Lake Freeman quando começou a se sentir desidratada. Ela acabou bebendo quase dois litros d'água em um curto período, segundo o irmão dela, Devon Miller.

"Minha irmã, Holly, me ligou e estava devastada. Ela disse 'Ashley está no hospital. Ela está com um inchaço cerebral, os médicos não sabem o que está causando, não sabem o que podem fazer e não parece bom", relembrou Miller.

O caso ocorreu em uma viagem da família no início de julho, para o feriado de independência dos Estados Unidos, mas só foi divulgado nesta quinta-feira (3) pelo jornal New York Post.

Água em excesso

Pouco tempo após beber as garrafas, Ashley começou a se sentir mal, com tontura e dor de cabeça. Ela desmaiou e foi encaminhada para um hospital da região, mas não resistiu.

Os médicos informaram à família que a mulher morreu por intoxicação pela água. O quadro de 'hidratação excessiva' pode ocorrer quando se bebe grandes volumes de água em pouco tempo, segundo o portal do Hospital Albert Einstein.

A água em excesso pode sobrecarregar os rins e provocar o desequilíbrio de sódio no sangue. Entre os sintomas, estão dor de cabeça, fadiga, náusea, vômito e até parada cardíaca.