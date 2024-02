Drones ucranianos atacam refinaria na Rússia e provocam incêndio

Um ataque de drone, atribuído ao governo ucraniano, atingiu uma refinaria e causou incêndio na região de Volvogrado, no sudoeste da Rússia, neste sábado (3). O governador do território, Andrei Bocharov, disse em pronunciamento que equipes de defesa antiaérea e de interferência eletrônica repeliram a ofensiva, mas que o fogo começou após a queda de um equipamento.

As informações sobre o ataque foram publicadas pelo jornal O Globo, com base nos detalhes da agência de notícias AFP. Conforme o governador, os bombeiros já controlaram o incêndio e não foram registrados feridos.

O exército da Rússia afirmou que 4 drones foram interceptados na região de Belgorod, outros 2 em Volvogrado e um outro em Rostov-on-Don. Já a Ucrânia divulgou o abate de 9 dos 14 drones lançados pelo governo russo contra as regiões sul e central do país durante a noite.

Veja também

Os drones tinham o propósito de alcançar as instalações energéticas da região central de Dnipro para deixar milhares de pessoas sem o fornecimento de eletricidade. No período de quase 2 anos de guerra, a Rússia já deixou milhões sem calefação durante o inverno.

Legenda: O objetivo seria deixar milhares de pessoas sem energia elétrica Foto: Reprodução/Redes sociais

Outros ataques

As Forças Armadas da Ucrânia anunciaram ter afundado um navio de guerra russo com o uso de drones no Mar Negro, perto da Crimeia, na quinta-feira (1º). Nesse caso, a Rússia não se pronunciou sobre o ataque.

Mas a Ucrânia detalhou que a embarcação era o Ivanovets, o qual tinha capacidade de lançar mísseis. A confirmação desse afundamento pode levar a uma das maiores vitórias dos ucranianos no Mar Negro, desde o náufrago do cruzador Moskva, em 2022.