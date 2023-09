Criança engole acidentalmente oito agulhas e passa por cirurgia no Peru

Um menino de 2 anos passou por uma cirurgia de emergência após engolir oito agulhas hipodérmicas, na província de Mariscal Cáceres, na região norte do Peru, no último sábado (9). A criança brincava na casa de uma fazenda onde a mãe trabalha e ingeriu acidentalmente o material. O garoto segue internado, mas passa bem.

O pequeno se encontra na área de internação e sua evolução é favorável. À TV peruana Antena 3, familiares informaram que as agulhas são utilizadas para aplicar medicamentos nas vacas do local.

"Ele engoliu as agulhas enquanto brincava. Quando ele as encontrou espalhadas, de repente as engoliu. Às vezes vou para a fazenda como ajudante, porque sou mãe e pai ao mesmo tempo, para o meu filho", explicou, Narly Olórtegui Pisco, mãe do garoto.

Como foi a cirurgia

A cirurgia durou cerca de duas horas e ocorreu no Hospital de Tarapoto. Conforme o Ministério da Saúde do Peru, o cirurgião pediátrico responsável pelo caso foi Efraín Salazar Tito.

Legenda: As agulhas no corpo da criança estavam em diversos locais do intestino, próximo a bexiga e outros Foto: Divulgação/Ministério da Saúde do Peru

"Foram extraídas as oito agulhas, das quais duas estavam no lado direito do peritoneu, três no lado esquerdo, uma na parede abdominal e outras duas entre a bexiga e o recto", explicou o cirurgião.

Ainda conforme a Pasta, foi examinado o intestino delgado da criança, onde encontraram pequenas lesões, contudo, já cicatrizadas. A equipe médica também lavou o abdômen e verifiou se não havia vazamento de líquido intestinal, o que não foi constatado.