Com 335 mortes em 24 horas, Alemanha bate recorde de casos de Covid-19

A Alemanha observa o recrudescimento da pandemia de Covid-19. Segundo o Instituto Robert Koch, foram registradas 66.884 infecções e 335 mortes nas últimas 24 horas. As informações são da Ansa.

Com esses números, a incidência semanal é de 404,5 diagnósticos positivos para cada 100 mil habitantes, maior índice desde o início da pandemia.

Segundo a agência, até a semana passada, a Alemanha nunca havia tido mais de 60 mil casos em um único dia. Somente nos últimos 28 dias, quase 1 milhão de casos foram registrados.

Atualmente, o país totaliza 5,5 milhões de contágios e 99,8 mil óbitos na crise sanitária.

As mortes também aumentaram e voltaram aos patamares do início de maio, enquanto menos de 70% da população do país está totalmente vacinada.

Telegram

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo