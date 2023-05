Clemente Del Vecchio é o bilionário mais jovem do mundo; saiba mais sobre o italiano

A Forbes divulgou o nome do bilionário mais jovem do mundo, nessa segunda-feira (29). Segundo o ranking elaborado pela revista, Clemente Del Vecchio tem uma fortuna estimada em US$ 3,8 bilhões (cerca de R$ 19 bilhões).

O jovem de apenas 19 anos é o mais novo dos seis filhos de Leonardo Del Vecchio, magnata fundador da Luxottica, a maior marca de óculos do mundo.

Leonardo morreu em junho de 2022, aos 87 anos. O empresário era responsável por comandar os principais negócios de óculos, como Ray-Ban, Oakley, Giorgio Armani, Prada, Vogue e Dolce & Gabbana.

Atualmente, a companhia Del Vecchio faz parte da empresa francesa de lentes com um valor de mercado estimado em mais de US$ 80 bilhões.

Herdeiro

A herança do magnata foi dividida entre os seis filhos - Claudio, Marisa, Paola, Luca e Leonardo -, a esposa, Nicoletta Zampillo (madrasta de Clemente), além de outros executivos que trabalharam com ele.

Clemente herdou 12,5% da Delfin - holding da EssilorLuxottica. Essa holding também possui outros nomes importantes associados a ela, como os bancos italianos Mediobanca e UniCredit, a seguradora Generali e a incorporadora imobiliária Covivio.

Pai empresário

Leonardo Del Vecchio foi um dos principais nomes na área de negócios da Itália. O empresário teve uma história de superação e, mesmo com as condições difíceis da vida, conseguiu fundar a Luxottica.

Em 1961, ano de surgimento do negócio, a marca fornecia apenas componentes para óculos, mas logo passou também a desenvolver as próprias armações. Leonardo ficou a frente da companhia até 2018, quando a empresa se fundiu à Essilor.

Ao longo da vida, o magnata construiu parceiras de sucesso, como a do estilista Giorgio Armani. À época do falecimento do empresário, Armani relembrou o amigo: "Juntos, inventamos um fenômeno que não existia: percebemos imediatamente que os óculos, de simples objetos funcionais, se tornariam acessórios de moda indispensáveis".

Bilionários italianos

A Itália possui lista de 65 bilionários. Desses, 29 são da indústria da moda. O homem mais rico do país é Giovanni Ferrero, de 58 anos, presidente-executivo da marca de chocolates Ferrero. Ele tem fortuna estimada em US$ 38,9 bilhões.

Já a mulher mais rica da Itália é Massimiliana Landini Aleotti, de 80 anos, dona da rede farmacêutica Menarini, com patrimônio de US$ 7,1 bilhões.

Entre os poderosos italianos, estão nomes como os fundadores da grife Dolce & Gabbana e os herdeiros de Prada, Bulgari e Benetton.