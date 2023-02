Chinês com menos de 20 anos pode ser a pessoa mais jovem do mundo com Alzheimer

Um rapaz de 19 anos foi diagnosticado com demência na China, segundo diagnóstico recente publicado na revista científica Journal of Alzheimer's Disease. Pesquisadores da Capital Medical University, em Pequim, atestaram “provável” Alzheimer nele. As informações são do G1.

Caso o diagnóstico seja confirmado, ele será a pessoa mais jovem do mundo com a doença. O paciente tem problemas de memória desde os 17 anos, quando iniciou com os sintomas: problemas de concentração para estudo, perda de memória de curto prazo, esquecimento de alimentação. O agravamento do esquecimento o fez abandonar a escola.

O Alzheimer ainda não tem causas amplamente conhecidas, mas uma característica clássica da doença é o acúmulo das proteínas beta-amiloide e tau no cerébro.

Nos exames do jovem chinês, não há nenhum sinal desses elementos no cerébro. Foram encontrados níveis anormalmentes altos de uma proteína chamada p-tau181 no líquido cefalorraquidiano do paciente. Isso geralmente precede a formação de uma das proteínas no cerébro.

A causa genética foi descartada em histórico do paciente.

OUTROS CASOS EM JOVENS

Os casos de Alzheimer em pessoas com menos 30 anos são, geralmente, devido a genes defeituosos hereditários. O paciente mais jovem que se tinha registro, até agora, era de 21 anos.