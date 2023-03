Chefe do Pentágono diz que naves alienígenas podem ter visitado o sistema solar

Naves alienígenas podem ter visitado o sistema solar, conforme artigo divulgado na última semana pelo Pentágono, em parceria com um pesquisador da Universidade de Harvard.

Segundo o documento, o objeto ainda não identificado pode liberar pequenas sondas durante a próxima passagem perto da Terra, servindo como alerta para possível aproximação de naves alienígenas.

"Um objeto interestelar artificial pode potencialmente ser uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próxima à Terra, uma construção operacional não muito diferente das missões da Nasa", diz o relatório.

O método de exploração desses objetos voadores não identificados (Óvnis) seria semelhante ao usado pelas missões conduzidas pela agência espacial americana, a Nasa, ao estudar outros planetas.

Dente-de-leão

O documento compara o mecanismo de liberação das sondas da possível nave-mãe com uma planta dente-de-leão, que solta várias sementes no ar ao ser atingida pelo vento ou até mesmo por um sopro.

"Essas 'sementes de dente-de-leão' podem ser separadas da nave-mãe pela força gravitacional do Sol", acrescenta o artigo.

Sean Kirkpatrick é diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO) do Pentágono. No comando desde julho do ano passado, quando foi criado para rastrear objetos não identificados no céu. Loeb, pesquisador da Harvad, coordena o Projeto Galileo que pesquisa a "possibilidade de origem extraterrestre para fenômenos aéreos não identificados".