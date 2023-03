Vídeo mostra caça russo se aproximando de drone americano antes de suposta colisão

Um vídeo divulgado pela Força Aérea dos Estados Unidos nesta quinta-feira (15) mostra, supostamente, o momento em que caças russos Su-27 interceptam um drone americano de modelo MQ-9 que sobrevoava o Mar Negro na última terça-feira (14).

Aeronaves russas passaram duas vezes por cima do dispositivo e pulverizaram combustível, o que obrigou Washington a derrubar o drone em águas internacionais. O incidente teria ocorrido no espaço aéreo em frente à cidade ucraniana de Odessa.

A Rússia, por sua vez, nega ser responsável pelo incidente, em que, segundo os Estados Unidos, a hélice do drone foi danificada, o que ocasionou a queda no mar.

Conforme o exército americano, o vídeo de 42 segundos foi editado para manter seu caráter sequencial, mas ainda mostra uma aeronave Su-27 se aproximando do drone MQ-9 Reapers, liberando combustível à medida que passa. Em seguida, o caça russo faz outra passagem e despeja combustível novamente.

O vídeo é interrompido por 60 segundos devido à colisão do avião russo com o drone dos EUA, segundo os militares americanos. Quando as imagens voltam, nota-se que o drone perdeu parte da hélice.

Incidente aumenta tensões

O incidente aumentou ainda mais as tensões entre Moscou e o Ocidente desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

O general Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, disse na quarta-feira (15) que não estava claro se a colisão teria sido intencional, mas o "comportamento agressivo" foi deliberado.

A Rússia afirma que tentará recuperar os restos do drone, mas Milley disse que a aeronave provavelmente se partiu e afundou em uma área de 1.200 a 1.500 metros de profundidade.

Ainda que Moscou consiga recuperar os destroços, os EUA afirmam ter tomado "medidas" para proteger informações confidenciais. "Temos certeza de que qualquer coisa que tinha valor agora já não vale nada", disse Milley.

Vigilância e ataque

Os Estados Unidos usam o drone de modelo MQ-9 tanto para vigilância quanto para ataque. Sua utilização no Mar Negro é estratégica para monitorar as forças navais russas.

Uma série de drones americanos foram perdidos nos últimos anos, incluindo um que o Comando Central dos EUA diz ter sido abatido no Iêmen com um míssil terra-ar em 2019.