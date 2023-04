Casal de idosos morre por comer baiacu venenoso na Malásia

Um casal de idosos morreu após comer baiacu venenoso na Malásia, no último 25 de março. No entanto, o caso só ganhou repercussão recentemente, depois de a filha do casal se manifestar, pedindo leis mais rígidas sobre a venda e consumo do peixe no país do sudeste asiático.

Na Malásia, existem cerca de 30 espécies de baiacus que costumam ser pescadas. Por isso, a Malásia possui leis rígidas para evitar o consumo do peixe que pode ser tóxico ao ser humano.

"Os responsáveis devem ser responsabilizados perante a lei e espero que as autoridades acelerem as investigações", declarou a filha.

Intoxicação em almoço

A intoxicação aconteceu durante um almoço em que Ng Chuan Sing e sua esposa, Lim Siew Guan, comeram o peixe frito por eles. Horas depois de consumirem, os dois já estavam passando mal.

Enquanto Lim Siew faleceu na mesma noite em que foi internada, Ng Chuan morreu depois de oito dias em coma.

A polícia de Johor, estado localizado no sul da Malásia, suspeita que o peixe tenha sido comprado de um fornecedor da internet que não tinha conhecimento dos riscos e das restrições do baiacu.

Segundo o Uol, o país possui uma lei que proibe a venda de alimentos venenosos, como a carne de baiacu, com multa de quase 11 mil reais em caso de infração. Além disso, pode levar a pena de prisão de até dois anos.