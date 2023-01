Caixas-pretas de avião que caiu no Nepal são encontradas por autoridades

As autoridades encontraram, nesta segunda-feira (16), as caixas-pretas do avião que caiu no Nepal e deixou pelo menos 68 pessoas mortas nesse domingo (15) — o acidente da aeronave é o mais mortal do país em 30 anos. Os dispositivos são responsáveis por registrar a conversação entre os pilotos e a torre de controle, além dos dados de voo.

As informações armazenadas nos objetos devem auxiliar os investigadores a descobrir o que provocou a queda do veículo aéreo modelo ATR 72, que transportava 72 pessoas no trajeto entre Katmandu e Pokhara. A tragédia aconteceu em um dia claro, momentos antes do pouso no destino.

À agência de notícias Reuters, um funcionário do aeroporto de Katmandu detalhou que os dois gravadores achados estão em boas condições e devem ser enviados para análise com base na recomendação do fabricante.

VEJA MOMENTO DA QUEDA

BUSCA POR DESAPARECIDOS CONTINUA

Até o início desta segunda-feira, 68 corpos de pessoas que estavam a bordo da aeronave foram recuperados. Outros quatro passageiros continuam desaparecidos.

Segundo a publicação britânica, equipes de busca continuam procurando os demais, mais de 24 horas após o acidente. O clima nublado registrado nesta data dificulta o trabalho para achar o restante dos indivíduos, explicou o porta-voz do aeroporto de Pokhara à Reuters.

Dos corpos encontrados, 63 foram encaminhados para um hospital da região, segundo relatou o policial de Pokhara, Ajay KC.

Vamos retirar os cinco corpos do desfiladeiro e procurar os quatro restantes que ainda estão desaparecidos", disse o oficial à Reuters. "Está nublado agora... causando um problema na busca."

A maioria dos passageiros são nepaleses, cerca de 57. Além deles, ainda havia cinco indianos, quatro russos, dois sul-coreanos e uma pessoa da Argentina, da Irlanda, da Austrália e da França.

Devido ao acidente aéreo, o Nepal declarou luto nacional nesta segunda-feira e criou um painel para investigar o episódio e sugerir medidas para evitar novos incidentes do tipo no futuro.

