Passageiro filmou instante da queda do avião no Nepal; confira vídeo

Uma das vítimas do acidente de avião no Nepal, nesse domingo (15), registrou a movimentação interna da aeronave durante a queda. As imagens foram transmitidas ao vivo e marcam os instantes finais do acidente.

O homem mostra a vista da janela, quando é feita uma manobra e começam alguns gritos entre os passageiros. As informações são do g1.

As imagens são fortes e mostram o desespero da tripulação. Na sequência, começa um movimento desordenado, fogo e uma parte da aeronave destruída.

Segundo o The Guardian, quem fez a gravação foi o passageiro Vishal Koswal.

Acidente aéreo

O avião, de modelo ATR 72, decolou da capital do Nepal, Kathmandu, em direção a segunda maior cidade do país, Pokhara. Esta é uma das rotas turísticas mais populares do Nepal.

A empresa de voos domésticos Yeti Airlines, que operava a aeronave que caiu neste domingo, informou que, dentre os 72 ocupantes do voo, 57 eram nepaleses, incluindo duas crianças.

Além disso, haviam 15 estrangeiros, dentre os quais indianos, russos, irlandeses, sul-coreanos, australianos e argentinos.

Um morador local disse à agência internacional de notícias Reuters que "metade do avião está na encosta. A outra metade caiu no desfiladeiro do rio Seti".

O local da queda tem, inclusive, atrapalhado o trabalho de resgate.