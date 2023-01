Avião cai no Nepal e deixa pelo menos 68 mortos; veja vídeo do momento da queda

Um avião bimotor caiu no Nepal, país do Leste asiático na madrugada deste domingo (15). Com 72 pessoas a bordo, sendo 68 passageiros e 4 tripulantes, a perspectiva é de que o número de vítimas fatais da queda ultrapasse 60 - tornando este o acidente mais letal do País nos últimos 30 anos.

Até o momento, foram retirados 44 corpos do local do acidente.

Imagens mostram a aeronave instantes antes do impacto. No vídeo, publicado nas redes sociais, é possível ver o avião voando quase na altura das residências e fazendo uma inclinação para um dos lados. Logo depois, é ouvido o barulho do impacto.

As causas do acidente ainda são investigadas.

Segundo comunicado do governo do Nepal, o primeiro-ministro do país, Pushpa Kamal Dahal, convocou uma reunião de gabinete de emergência após a queda do avião.

Acidente aéreo

O avião, de modelo ATR 72, decolou da capital do Nepal, Kathmandu, em direção a segunda maior cidade do país, Pokhara. Esta é uma das rotas turísticas mais populares do Nepal.

A empresa de voos domésticos Yeti Airlines, que operava a aeronave que caiu neste domingo, informou que, dentre os 72 ocupantes do vôo, 57 eram nepaleses, incluindo duas crianças.

Além disso, haviam 15 estrangeiros, dentre os quais indianos, russos, irlandeses, sul-coreanos, australianos e argentinos.

Um morador local disse à agência internacional de notícias Reuters que "metade do avião está na encosta. A outra metade caiu no desfiladeiro do rio Seti".

O local da queda tem, inclusive, atrapalhado o trabalho de resgate.