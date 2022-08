Buraco gigante surge no deserto do Atacama e é investigado por autoridades do Chile; veja vídeo

Um misterioso buraco de cerca de 25 metros de diâmetro apareceu no último sábado (30) em uma área de mineração na região do Atacama, no Chile. Autoridades locais investigam o fenômeno. As informações são do G1.

Imagens da mídia chilena mostram o sumidouro em terra operada pela mina de cobre canadense Lundin Mining LUN.TO, a cerca de 665 quilômetros ao norte da capital do país, Santiago.

Vídeo do buraco gigante no Atacama

Em comunicado, o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) disse ter enviado uma equipe especializada para a área, e que foi constatado haver uma distância de quase 200 metros até o fundo. Além disso, nenhum material foi detectado lá. Cristobal Zuniga, prefeito da região de Tierra Amarilla, disse à mídia local que o buraco é uma consequência das atividades extrativistas inconscientes e desmedidas que são realizadas na área. A Sernageomin anunciou o fechamento da região desde a entrada do canteiro de obras da mina de Alcaparrosa, localizada próximo ao buraco.

